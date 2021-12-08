​​​​​​​دراسة فنية قد تعيد النور لـ40 قرية في ناحية تل تمر

وتشهد 43 قرية في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي منذ قرابة أربعة أشهر، بعد تعمد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدافها لعدة مرات، وسط مساعي حثيثة من مؤسسات الكهرباء في المقاطعة لإيجاد البدائل.

ومنذ وصول جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، إلى مشارف ناحية تل تمر، تشهد عشرات القرى في الريف الشمالي للناحية وعلى طريق زركان جرائم حرب شبه يومية ترتكب بحق المدنيين، نظراً للاستهداف المستمر لبناها التحتية، ومنازل المدنيين ضمنها.

ومنذ شهر تموز/يوليو الفائت يخيم الظلام على أكثر من 43 قرية في الريف الشمالي لناحية تل تمر، بسبب استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لخط التيار الكهربائي الرئيس والذي يسمى "20"، الذي يغذي تلك القرى بالتيار، مما تسبب بمعاناة كبيرة لسكان تلك القرى وحرمانهم من المياه والكهرباء.

ويشير الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر فهد سمعيلة إلى أن بقاء خط التوتر الكهربائي الممتد من "بلدة مزري إلى زركان" 20 كيلو فولط، الذي يغذ هذه القرى خارجاً عن الخدمة، يعود لاستمرار القصف على تلك القرى، ونتيجة الاستهداف المتعمد المباشر للشبكة.

وقال: "كانت لدينا محاولات كثيرة عبر التنسيق مع الجانب الروسي لصيانة الأضرار، لكن جميعها كانت دون جدوى، كون الخط الرئيس يقع بالقرب من القاعدة التركية المتواجدة في قرية المناخ، بالإضافة لقربه من المجموعات المرتزقة، وبسبب القصف المستمر لتلك القرى".

وأشار سمعيلة أن مركز الكهرباء في الناحية رفع دراسة فنية، لتوفير الكهرباء، عبر الاعتماد على 3 تفريعات رئيسية من شبكة تغذية سد مدينة الحسكة الشرقي في قرية خربة العيد.

وكشف عن الدراسة التي قدمت لمكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، قائلاً: "هي شبكة كهربائية بطول 9 كم، منصوبة عبر 62 عموداً من أعمدة حاملة لأكبال التيار الكهربائي، و5 أبراج لرفع أكبال التوتر العالي".

وينتظر مركز كهرباء ناحية تل تمر، موافقة مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة على الدراسة، لتنفيذ المشروع.

(أم)

ANHA