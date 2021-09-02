​​​​​​​درعا تشهد هدوءًا حذرًا مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني على التوالي

ويسود الهدوء الحذر أواسط مدينة درعا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليومه الثاني على التوالي، يأتي ذلك مع استمرار تنفيذ بنود الاتفاق تباعًا، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستمر عمليات التسوية الجديدة للمطلوبين في درعا البلد، وسط ترقب لإنشاء نقاط عسكرية للشرطة العسكرية الروسية وقوات "اللواء الثامن" الموالي لروسيا في المنطقة هناك.

وكان المرصد أفاد أمس، بأن عدد الذين جرى إجراء تسوية لهم حتى اللحظة في درعا البلد، بلغ 33 شخصًا من المسلحين المحليين، بالإضافة لآخرين، وسط ترقب لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بشكل تدريجي.

كما بدأ أمس، دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا وذلك في إطار تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

(د ع)