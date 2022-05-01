​​​​​​​درعا.. ثلاثة استهدافات متتالية تتسبب بمقتل عنصر بقوات حكومة دمشق

واستهدف مسلحون مجهولون بالرصاص عنصرًا بقوات حكومة دمشق على طريق رخم – المليحة الغربية، مما أدى إلى إصابته، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة لقوات حكومة دمشق أثناء مرورها على طريق رخم – المليحة الغربية، شرق درعا، عقب ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين مجهولين وقوات حكومة دمشق في المنطقة استمرت لنحو ساعة متواصلة قبل أن يغادر المسلحون المنطقة.

وتزامن ذلك مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عنصر بقوات حكومة دمشق خلف مبنى المالية في مدينة ازرع بريف درعا، مما أدى لمقتله على الفور، وسط استنفار أمني تشهده المنطقة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 185 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 145 شخصاً، هم: 73 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، و 54 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق في داعش و6 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)