​​​​​​​درعا.. قوات حكومة دمشق تقصف حي طريق السد وخروج مطلوبين من المنطقة

وأطلقت قوات حكومة دمشق، بعد ظهر اليوم، قذائف صاروخية جديدة على حي طريق السد بمدينة درعا، في ظل الهدوء القائم في المحافظة وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء المفاوضات القائمة برعاية روسية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، خرج كل من محمد المسالمة ومؤيد حرفوش بشريط مصور يتكملان خلاله عن خروجهما قبل أيام من مدينة درعا "حقناً للدماء"، حيث إن الاثنين من أبرز مطالب حكومة دمشق لإيقاف التصعيد على المدينة.

وجاء في الشريط المصور الذي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه "أنا المدعو محمد المسالمة الملقب بـ "الهفو" من سكان درعا البلد حي طريق السد، هذا تبيان لما حصل من مجريات وأحداث في درعا البلد في أواخر شهر تموز من سنة 2021، تفاجئنا في أواخر شهر تموز بتحشد ضخم لقوات النظام السوري وعلى رأسها الفرقة الرابعة في محور الشياح والنخلة ومخيم درعا وخرجت أنا ومجموعة من شباب البلد وتصدينا لاقتحام هذه القوات ومنعهم من دخول مناطقنا".

وأضاف "جاءنا مقترح بتهجيري أنا محمد المسالمة والحرفوش مقابل انسحاب الجيش السوري وتراجعه ووقف الحملة... وخرجنا من المنطقة حفاظاً على سلامة الأهالي وتجنيب المنطقة الحرب وتفاجئنا بعد خروجنا باستمرار الحملة وعدم صدق الذين قدموا هذا المقترح والطلب ولا نزال خارج المنطقة دفعاً للضرر عن أهلنا وتجنباً لتلك الحرب على الرغم من أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة".

ويذكر أن قوات حكومة دمشق وقوات "الفرقة الرابعة" و"الأجهزة الأمنية" طالبت بترحيل شخصين اثنين هما (محمد المسالمة) الملقب بـ "الهفو"، و(مؤيد حرفوش) الملقب بـ "أبو طعجة"، لإيقاف التصعيد في المنطقة، إذ أن الشخصين غادرا المنطقة إلى البادية وفقاً لمعلومات المرصد.

(د ع)