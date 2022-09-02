​​​​​​​درعا.. مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في حادثتين منفصلتين

وفي التفاصيل، قتل مواطن في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك "جراء إطلاق رصاصة مجهولة المصدر بينما كان يجلس على سطح منزله مع أطفاله" وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، في واقعة جديدة تنضم إلى سلسلة الفلتان الأمني والاغتيالات التي تشهدها المدينة منذ إجراء حكومة دمشق لما تسمى "التسويات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام وفقاً لتوثيقات المرصد 366 استهدافا جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة وتسببت بمقتل 308 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات" وأخرون من المسلحين المحليين ممن أجروا "تسويات".

في سياق متصل، قتل مواطن وأصيب أخوه، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط بلدة إنخل ضمن الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق شمال غرب درعا.

ويرتفع إلى 168 تعداد الاشخاص الذين قتلوا منذ مطلع العام جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 251 شخصاً.

(د ع)