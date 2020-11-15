ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن مجموعات “التسويات والمصالحات” استنفرت قواتها في بلدة ناحته شرق درعا، خوفًا من اقتحام قوات الحكومة السورية للبلدة، وذلك في ظل استمرار قوات الحكومة بجلب تعزيزات عسكرية إلى محيط بلدات ومناطق الريف الشرقي لدرعا.

وبحسب المرصد، عمدت قوات الحكومة إلى تعزيز الحواجز في بلدة المليحة الغربية، بالإضافة إلى انتشارها على طريق المليحة الغربية – المليحة الشرقية.

وتشهد درعا منذ أسابيع حالة من التوتر والغليان بين قوات حكومية مدعومة من إيران، وقوات مدعومة من روسيا كانت عبارة عن جماعات مسلحة قبل اتفاقات التسوية.

(ي ح)