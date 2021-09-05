​​​​​​​درعا.. مهلة حتى صباح الغد وتهديدات بتصعيد أكبر في حال عدم الرضوخ للمطالب الروسية

وأمر الجانب الروسي بتوقيف الاشتباكات والقصف ضمن أحياء درعا البلد حتى صباح يوم غد الاثنين، حيث تم إبلاغ لجنة المفاوضات بوقف إطلاق نار محدود يستمر حتى صباح يوم غد الاثنين، على أن تعود العمليات العسكرية إلى المنطقة مجددًا في حال لم يتم الرضوخ للمطالب الروسية وسيتم تصعيد العمل العسكري وسط معلومات عن تدخل روسي في العمليات العسكرية في حال لم يتم الرضوخ لمطالبها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العمليات العسكرية على درعا البلد، والمتمثلة بقصف وهجمات برية من قبل الفرقة الرابعة والمجموعات التابعة لها جاءت بأوامر روسية كوسيلة للضغط حتى يتم الرضوخ للمطالب الروسية.

وعلى صعيد متصل، شنت الفرقة الرابعة هجومًا بريًّا جديدًا على أحياء درعا البلد بتمهيد ناري مكثف، عبر راجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، حيث دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الفرقة الرابعة من طرف، والمسلحين المحليين من طرف آخر، على محاور الكازية وحي الأربعين وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما قصفت قوات الفرقة الرابعة والمجموعات الموالية لها بالصواريخ أحياء درعا البلد بشكل عشوائي.

(د ع)