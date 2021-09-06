​​​​​​​درعا.. هدوء حذر وترقب لتطبيق بنود الاتفاق الجديد

وينتهي صباح اليوم المهلة الروسية لوقف إطلاق النار التي بدأت يوم أمس وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، إذ يسود الهدوء الحذر عموم مدينة درعا وسط ترقب لتطبيق بنود الاتفاق الجديد بأي وقت.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن الاتفاق الجديد ينص على فك الحصار عن درعا البلد ونشر نحو 10 حواجز ونقاط أمنية عقب دخول قوات حكومة دمشق إلى المنطقة بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري المحتل وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية، فضلاً عن تسليم السلاح.

يذكر أن درعا البلد محاصر منذ أكثر من 75 يوماً وتحديداً منذ أواخر شهر حزيران الفائت من العام الجاري.

(د ع)