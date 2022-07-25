انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها ضابط ضمن قوات حكومة دمشق، وذلك في منطقة الصحافة ضمن مدينة درعا، صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص حاجزاً يتبع لـ "الأمن العسكري" بقوات حكومة دمشق ضمن المنطقة الواقعة بين داعل وابطع بريف درعا الأوسط، وذلك بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 311 استهداف جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 266 شخص.

وتدل هذه الأرقام الهائلة من الاستهدافات ومعدلات القتل مدى تدهور الوضع الأمني في درعا، كما تدل على مدى فشل ما تسمى "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021- والتي كانت بمثابة "مصالحات شكلية لم تزد على وضع درعا إلا سوءاً" بحسب مراقبين.

فعلى الرغم من مرور سنوات على انطلاق الأزمة، لم تقم حكومة دمشق بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات90% منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "التسويات".

(د ع)