وقعت عملية اغتيال جديدة في ريف درعا الغربي، واستهدفت عنصراً من المسلحين المحليين، خضع لـ “تسوية” خلال الفترة السابقة ولم ينضم لأي جهة عسكرية، حيث تعرض الشاب لإطلاق نار من قِبل مجهولين في بلدة الحراك شرق درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، تكون حصيلة الاستهدافات في درعا، قد بلغت، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، 32 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 26 شخصاً، 15 من المدنيين، و8 عسكريين تابعين لقوات حكومة دمشق وعناصر “التسويات”، واثنين من المسلحين السابقين ممن أجروا “تسويات”، ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق لدى داعش.

(ل د)