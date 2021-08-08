​​​​​​​درعا البلد تشهد اشتباكات متقطعة ولا حلول تنهي التصعيد

ووقعت اشتباكات متقطعة بين قوات "الفرقة الرابعة" ومسلحين محليين حتى ساعات الفجر من اليوم، الأحد، في درعا البلد في محاولة تقدم للأولى في المنطقة، باءت بالفشل على الرغم من القصف البري المرافق للهجوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعود الهدوء الحذر إلى المنطقة، وسط استنفار الجانبين، في ظل عدم التوصل لأي اتفاق أو حلول تنهي التصعيد على درعا على الرغم من جميع الوعود الروسية.

وأشار المرصد مساء أمس، أن قوات حكومة دمشق صعّدت من قصفها بقذائف الهاون والمضادات الأرضية على أحياء درعا البلد، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، في محاولة تقدم لقوات "الفرقة الرابعة" إلى أحياء المدينة.

وتواصل قوات حكومة دمشق و"الفرقة الرابعة" قصفها بالأسلحة الثقيلة على درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومنطقة العجمي ومحيط الري شرق المزيريب وأطراف طفس الغربية.

يأتي ذلك، للضغط على أهالي ووجهاء درعا للرضوخ إلى مطالب قوات حكومة دمشق، في ظل الاجتماعات اليومية بين اللجان المركزية ولجنة عشائر حوران واللجنة الأمنية برعاية وفد روسي، بحسب المرصد.

(د ع)