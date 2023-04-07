​​​​​​​دميرتاش: أصوات الكرد ستحسم نتائج انتخابات تركيا

قال صلاح الدين دميرتاش الذي قاد حزب الشعوب الديمقراطي، قبل سجنه في عام 2016، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن المعارضة الموحدة التي تضم الكرد يمكن أن تمنع انزلاق تركيا نحو "الديكتاتورية".

خطوة بخطوة، تحركت تركيا نحو نظام استبدادي، هو ما قال دميرتاش ردا على أسئلة تم إرسالها من خلال محاميه، مضيفاً أنه "إذا فاز أردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية".

وأضاف "تمكن أردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع. اتحاد المعارضة في الانتخابات ليست مهمة فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات".

ستكون أصوات الكرد في تركيا، محورية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 أيار، بحسب الصحيفة.

لم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي، رسمياً إلى الائتلاف السداسي الذي يدعم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو لمنصب الرئيس.

وقال دميرتاش "لم يصل أي حزب لا يحظى بتأييد الناخبين الكرد إلى السلطة على الإطلاق. الكرد سيكونون حاسمين في هذه الانتخابات".

لكن دميرتاش، الذي يتمتع بنفوذ على القاعدة الشعبية لحزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سيدعم كيليجدار أوغلو في محاولته لإنهاء حكم أردوغان الذي دام عقدين.

يواجه الرئيس التركي أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن حيث أدت أزمة تكلفة المعيشة واستجابة الدولة لزلزال شباط إلى تآكل الدعم لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال دميرتاش إن كيليجدار أوغلو، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية في الدولة ذات الأغلبية السنية والمولود في مقاطعة ذات أغلبية كردية، كان "يبذل جهودًا مخلصة من أجل التغيير والديمقراطية". وقال "إن الكرد يقيمون مرشحاً رئاسياً مشتركاً" وكانوا "متفائلين" بشأن حملة كيليجدار أوغلو، لكنهم سينتظرون ليروا كيف ستسير الأمور قبل اتخاذ قرار.

(م ش)