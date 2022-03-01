وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق وفاة 11 شخصاً وإنقاذ شخصين ووقوع أضرار مادية كبيرة جراء اندلاع حريـق في بناء "مول لاميرادا" في شارع الحمرا بمدينة دمشق فجر اليوم.

وقالت الوزارة إن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريـق، بحسب ما نقلته وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس قسم الإسعاف في مشفى "المجتهد" بمدينة دمشق الدكتور محمد أبو الريش "إنه وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم نتيجة الحريق في مول الحمرا"، موضحاً أنه "لم يتم التعرف عليها وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم".

(د ع)