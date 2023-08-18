​​​​​​​دمروا تحصينات المحتلين فوق رؤوسهم

نشر موقع كريلا TV مشاهد مصورة لعملية نوعية نفذتها قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، ضد جيش الاحتلال التركي في تلة جودي، أسفرت عن مقتل 11 جندياً من الاحتلال التركي وإصابة 7 آخرين.

أدلى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في 10 آب، ببيان كتابي، جاء فيه: "نفذت قواتنا الكريلا يوم 9 آب الجاري في تمام الساعة 10:00 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي خلال محاولتهم التقدم في ساحة المقاومة بتلة جودي، توجهت قواتنا صوب مواقع العدو بشجاعة كبيرة، ووجهوا ضربات قوية لجيش العدو بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وأدت العملية الناجحة إلى مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 7 آخرين، وأصبح جيش العدوان التركي الذي أراد الانسحاب، هدفاً لأسلحة نصف آلية لقواتنا الكريلا، وأسفرت الضربات عن مقتل جنديين تركيين".

واليوم، نشر موقع كريلا TV، مشاهد مصورة للعملية التي نفذت ضد الجيش التركي المحتل.

(أ ب)