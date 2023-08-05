​​​​​​​دمار هائل في الصين بسبب استمرار الفيضانات

واصلت مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار دوكسوري في إغراق المزارع والمدن شمال شرق الصين، في حين تكافح أنظمة الإغاثة من الكوارث في البلاد؛ لاحتواء الدمار الذي خلّفه الإعصار الذي يعد واحداً من أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نحو 15 ألف مواطن، نُقلوا إلى خارج مدينة شولان في إقليم جيلين الشهير بزراعة الذرة، حيث لقي شخص حتفه وفُقد أربعة آخرون.

وتهطل الأمطار دون انقطاع في شولان منذ الأول من آب، وبلغ منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق 489 مم، وهو ما يزيد عن خمسة أمثال المستوى القياسي السابق.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن جسوراً انهارت وشوارع تضررت في أنحاء المدينة.

وعرضت خدمة أخبار الصين، وهي وكالة رسمية، صوراً لشوارع تغمرها المياه حول المصانع والمنازل في شولان التي يقطنها أكثر من 700 ألف.

وحذرت السلطات في بكين من حدوث هبوط أرضي وانهيارات في منطقتي فانغشان ومنتوقوه خارج العاصمة.

ومدينة تشوتشو جنوب غربي بكين هي الأكثر تضرراً في إقليم خبي ويقطنها نحو 100 ألف نسمة، وأُجلي سدس سكانها.

وأشار مسؤول إلى أن المياه وصلت إلى مستويات مقلقة وتواصل الارتفاع في نهر مولينغ بإقليم خيلونغجيانغ شمال شرق الصين والذي يُعرف بأنه "أكبر صومعة للحبوب في الشمال".

(س ع)