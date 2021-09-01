​​​​​​​دخول قوات روسية إلى درعا البلد للبدء بتنفيذ الاتفاق الجديد

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في درعا ببدء دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية.

في حين أشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن هدوءًا حذرًا يسود عموم محافظة درعا، في اليوم الأول للاتفاق الجديد برعاية روسية أو ما يعرف بخريطة الطريق الروسية، وسط ترقب للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق تباعًا، وهي إجراء تسويات جديدة للمطلوبين وتسليم السلاح وتهجير الرافضين للاتفاق ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين السوري والروسي ووضع نقاط مشتركة للأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، فيما يتزامن الهدوء الحذر مع تحليق لطيران استطلاع يرجح أنه روسي في أجواء درعا البلد.

(ش ع)