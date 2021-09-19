​​​​​​​ضربات موجعة توجهها قوات الدفاع الشعبي لجيش الاحتلال التركي في آفاشين وحفتانين

وجاء في نص البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي مايلي:

حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين

في الثامن عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت كردستان، نفذت مقاتلات من وحدات ستار عملية في ساحة بارتيزان، نوعية ضد جنود الاحتلال التركي المتمركزين فوق تلة قسروك. وخلال العملية تمكنت المقاتلات من توجيه ضربات مباشرة وموجعة لجنود الاحتلال التركي.

حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة آفاشين

في الثامن عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الثانية فجراً، نفذت قواتنا عملية انتقامية ضد جنود الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون التقدم في ساحة ورخيله. وأسفرت العملية عن نشوب اشتباكات تمكنت فيها قواتنا من دحر جنود الاحتلال وإجبارهم على الانسحاب من المنطقة. وبالتزامن مع الاشتباكات استهدفت قوات الاحتلال التركي بالمتفجرات لثلاث مرات متتالية، ساحة برخودان ومن ثم حاولوا تثبيت كاميرات عسكرية خاصة بالمراقبة وزرع المتفجرات في ساحة برخودان بورخليه. من جانبها تدخلت قواتنا وقامت بتنفيذ عملية نوعية من مسافة قريبة جداً باستخدام الأسلحة الفردية واستهدفوا جنود الاحتلال التركي. خلال العملية تمكنوا من تدمير كافة المعدات العسكرية والمتفجرات وإجبار العدو على الانسحاب.

هجمات على ساحة برخودان بورخليه بمنطقة آفاشين

في الثاني عشر من أيلول الجاري، قصفت قوات الاحتلال التركي بمدافع الأوبيس والهاون ساحة بيربلا بمنطقة حفتانين ومحيط قرية بانيكى. وفي الثالث عشر من أيلول أطلقت قوات الاحتلال التركي حملة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة. وفي نفس اليوم أنهت قوات الاحتلال التركي العملية دون تحقيق أي نتائج تذكر وانحسبت من المنطقة. إلا أن القصف المدفعي المكثف على المنطقة أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في حقول وأراضي وممتلكات القرويين بجنوب كردستان.

وفي الثامن عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساءً، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية قرية سيى بناحية دينارتة الواقعة في منطقة آكرى.

وفي الثامن عشر من أيلول الجاري وفي فترة منتصف الليل، حامت مروحيات الاحتلال التركي في منطقة آفاشين وبالتحديد فوق ساحات مرفانوس، تابورا عربان، تل سبي وتل سليمان. وبالتزامن مع ذلك، قامت مروحيات أخرى بقصف ساحات تل قرتال، ستونى وساحة كليا باسيا.

وفي نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت كردستان واليوم الموافق 19 أيلول، قصفت مدافع الاحتلال التركي من نوع أوبيس والمنتشرة على طول الحدود، ساحات قلعة قمرية بمنطقة متينا ومحيط قرية هروري.

واليوم الموافق التاسع عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة السادسة والربع صباحاً، هاجمت قوات الاحتلال التركي بالمتفجرات ساحة برخودان بمنطقة آفاشين.

المصدر: روج نيوز