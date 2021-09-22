​​​​​​​ضربات جوية على مواقع داعش في مدينة كركوك

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة الى قيادة العمليات المشتركة، نفّذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات سوخوي 25، استهدفت خلالها أوكاراً للإرهابيين"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وتابع البيان "فيما نفّذت طائرات (إف-16) ضربات أخرى، أجهزت فيها على ما تبقّى من هذه الأوكار".

وأشار إلى أنه "شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، وسُمِعَت أصوات انفجارات مدوّية في المكان".

على صعيد متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الإطاحة بمن كان يشغل منصب "وزير الزراعة" في مرتزقة داعش، خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار.

وأوضحت المديرية في بيان لها: "بإشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية، وبعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة، وبكمين محكم لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، تمكنت على إثرها المفارز المذكورة، من الإطاحة بأحد الارهابيين المهمّين في منطقة البو فراج ب‍الرمادي في الأنبار" والذي كان يشغل منصب ما يسمى بـ (وزير الزراعة) في داعش".

ولم يذكر البيان اسم القيادي الداعشي، ولكن أوضح أنه كان قد "فرَّ هارباً خارج المحافظة (الأنبار) أثناء معارك التحرير، ليعود إليها مؤخراً ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقتٍ قياسي".

ولفت البيان إلى ذلك القيادي "من المطلوبين البارزين للقضاء بموجب المادة ٤ إرهاب".

(ش ع)