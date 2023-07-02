​​​​​​​ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع بريف حمص الشمالي

وقال المصدر: "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

قالت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وجرى إسقاط معظم الصواريخ.

وقال بيان لجيش حكومة دمشق إن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت، أصابت مواقع في محيط مدينة حمص، ولم تسفر إلا عن أضرار مادية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية إسرائيلية "استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أُطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وأضاف إن الطائرات هاجمت أيضاً أهدافاً أخرى في المنطقة، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ السوري.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق إن الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي السورية انفجر في الجو.

وبدوره، أفاد المرصد السوري إنه سمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت منطقة حمص وريفها الشمالي، ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، وإنها طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية.

ورجح المرصد وجود مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران في منطقة الاستهداف، وسط تصدي الدفاعات الجوية لحكومة دمشق وسماع أصوات سيارات إسعاف متجهة للمواقع المستهدفة.

(م ش)