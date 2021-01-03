​​​​​​​ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الحكومة التركية تغيّر أسماء القرى الكردية في ماردين

تستمر حكومة العدالة والتنمية في باكور كردستان وتركيا بانتهاكاتها وممارساتها العدائية للشعب الكردي، من إحداث التغيير الديمغرافي وإجرام اللغة الكردية، وسياسة المحو ضد الكرد، إذ أقدمت البلدية في ولاية ماردين بباكور كردستان على تغيير أسماء القرى الكردية.

وبحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز" العربية، فإن سلطات البلدية في" أرتوكلو" التابعة لولاية ماردين، أقدمت على تغيير التسميات الخاصة بالقرى الكردية خاصة في ماردين شمال" باكور كردستان".

حيث استبدلت البلدية التابعة لحكومة العدالة والتنمية الأحرف الكردية "خا أو غين X" و" وا W" و"قا Q" المستخدمة في اللغة الكردية بالأحرف "إتش H" و"كي K" و"في V" على التوالي.

وظهرت ردود فعل غاضبة ضد سياسة إجرام اللغة الكردية، وطالبت بإصلاح التغيير وإعادة المسميات بالأحرف الكردية كما السابق.

وفيما عبّر عضو مجلس " أرتوكلو" محمد علي أماك، أن حزب الشعوب الديمقراطي HDPسيتخذ خطوات لضمان إعادة المسميات الكردية.

والجدير بالذكر أن حكومة العدالة والتنمية جرّمت وحظرت استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة، بعد انقلاب عام 1980 في تركيا وباكور كردستان.

فيما أغلقت دور النشر ومؤسسات البحث باللغة الكردية، ولا يُسمح للسجناء بإرسال أو تلقي رسائل باللغة الكردية، إلى جانب وكالات ومواقع وقنوات فضائية تُبث باللغة الكردية.