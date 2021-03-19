​​​​​​​ضمن مخيم نوروز في ديرك.. مهجرو سري كانيه وكري سبي يحتفلون بالنوروز

شارك في الاحتفالية أعضاء مؤتمر ستار في ديرك وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني ومهجري سري كانيه وكري سبي.

زينت الساحة بصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وحزب الاتحاد الديمقراطي واعلام الشبيبة الثورية وصور الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك حسين رمضان كلمة بارك فيها على المشاركين قدوم عيد نوروز التي تحمل معاني المحبة والسلام لشعوب المنطقة.

وأضاف رمضان: "المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها ستعود عاجلاً أو آجلاً إلى حضن شمال وشرق سوريا وسيعود أهلها إلى مناطقهم ومدنهم، ولن نتخلى عن أرضنا ومدننا للمحتلين مهما كلف الأمر".

وبدورها تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار، شادية اليوسف وباركت قدوم نوروز على جميع الشعوب التواقة للحرية وعلى مهجري كري سبي وسري كانيه وعفرين بشكل خاص، متأملة بأن يكون النوروز القادم عام الانتصارات وعودة الأهالي إلى مدنهم.

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فرقة جودي عدد من الأغاني الثورية، تلتها عروض من قبل الفرق الشعبية، ومن ثم قدمت فرقة شبيبة المخيم عدد من الدبكات الفلكلورية.

وفي نهاية الاحتفالية أشعل الأهالي شعلة النوروز وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

(ع ع/ل)

ANHA