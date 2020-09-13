​​​​​​​ضمن خطط مواجهة الأزمة الاقتصادية.. افتتاح مؤسسة استهلاكية في كوباني

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة الذاتية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، والتخفيف من حدة الأسعار المرتفعة من خلال البيع داخل هذه المراكز بأسعار أقل من التي تباع في الأسواق.

وقام الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم الفرات خليل الشيخ بقص شريط الافتتاح، وبعدها ألقى كلمة بارك فيها افتتاح المؤسسة على أهالي كوباني وعبّر عن أمله في أن تساعد الأهالي في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا بعد فرض قانون قيصر للعقوبات.

وأضاف خليل الشيخ أن "افتتاح هذه المؤسسة خطوة جيدة قامت بها الإدارة الذاتية لمساندة أهلها في مدينة كوباني للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية، وستؤدي المؤسسة دورًا بارزًا، كون أسعار البيع فيها ستكون مختلفة وبأسعار أقل من السوق".

والجدير بالذكر أن سعر البيع في كافة المؤسسات الاستهلاكية التي تم افتتاحها من قبل الإدارة سيكون سعرًا موحدًا في مختلف المدن، كما ستحدد أسعار المواد التي تباع فيها يوميًّا من هيئة التموين في شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها افتتحت في الـ6 من أيلول/سبتمبر الجاري مؤسسة استهلاكية في المدينة وذلك ضمن الخطة ذاتها.

(ج)

ANHA