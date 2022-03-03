​​​​​​​ضمن فعاليات 8 آذار.. النساء يزرن حواجز قوى الأمن الداخلي ويزرعن الأشجار

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بمناسبة حلول 8 آذار، زار مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة قامشلو، حواجز قوى الأمن الداخلي التي تقع على مداخل مركز الناحية، "الدرباسية - سري كانيه، الدرباسية - عامودا، الدرباسية - الحسكة".

وارتدت النساء المشاركات من إداريات المؤسسات المدنية في الناحية وعضوات مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، زيهن الكردي الفلكلوري ذي الألوان البهيجة، حاملات باقات من الورود، أهدينها بدورهن إلى عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي.

يشار إلى أن النساء في شمال وشرق سوريا بدأن الاستعداد لاستقبال 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، منذ الـ 23 من شهر شباط المنصرم، بتنظيم فعاليات ونشاطات موسعة (محاضرات تعريفية باليوم العالمي للمرأة، واحتفالات لقوى الأمن الداخلي - المرأة، وزيارة المؤسسات النسائية، وتوزيع أكاليل الورود على عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي، واحتفاليات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام)، على أن تستمر لغاية الـ 10 من آذار الجاري، بحسب برنامج المنصة.

في حين، بادرت اليوم، النساء المهجرات في مخيم مهجري كري سبي بزراعة 150 شجرة متنوعة في المخيم "سرو، صنوبر، نخيل"، وذلك ضمن الفعاليات التي تقوم بها المرأة بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

وشاركت في زراعة الأشجار العشرات من النساء المهجرات داخل المخيم، بالإضافة إلى معلمات مدرسة الشهيدة رابعة خليل (الإعدادية).

وتعد هذه الفعالية من الفعاليات التي ينظمها مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الـ 8 من آذار (اليوم العالمي للمرأة) حيث ستشمل توزيع الورود على القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات للتعريف بهذا اليوم في كافة القرى والبلدات التابعة لمقاطعة كري سبي.

(كروب/ي م)

ANHA