أطلقت حركة الهلال الذهبي حفلات منذ الـ ٢٧ من الشهر الجاري ضمن فعاليات "الأسبوع الفني" والتي ستقدم فيها عروض فنية مدة أسبوع في مناطق مختلفة من إقليم الفرات تحت شعار "بثقافة الهلال الذهبي وفن حرب الشعب الثوري سندحر الاحتلال".

وبعد مدينة كوباني وبلدة صرين أقامت حركة الهلال الذهبي حفلة اليوم في بلدة شيران شرقي مدينة كوباني.

وحضر الحفلة المئات من أهالي بلدة شيران، حيث أقيمت الاحتفالية أمام مبنى مجلس بلدية شيران.

وعرضت فرق مختلفة تابعة لحركة الهلال الذهبي عروضاً فنية من غناء ودبكات شعبية أمام الحضور.

هذا وستقام حفلات فنية مماثلة لأربعة أيام أخرى في كل من ناحية قنايا، تل غزال، بندر وطاشلوك.

(م عل)

ANHA