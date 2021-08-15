​​​​​​​ضمن احتفالية 15 آب: رصاصات قفزة أب وحدت أجزاء كردستان المحتلة

وأقيمت الاحتفالية في ساحة كراج مدينة الدرباسية، والتي شارك فيها المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان، أضافة لممثلين عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد خلف وقال:" بدأ المناضل عكيد قوركماز مع مجموعة من رفاقه في 15 آب عام 1984 الكفاح المسلح ضد ثاني أكبر دولة في حلف الناتو وهي دولة الاحتلال التركي".

واشار خلف أن رصاصات 15أب وحدت أجزاء كردستان المحتلة والمقسمة من قبل الدول الرأسمالية وقال: " يعتبر هذا اليوم بالنسبة للشعب الكردي في أجزاء كردستان كيوم الخلاص من الظلم".

ورأى محمد خلف أن 15 آب هو يوم انقاذ الوجود الكردي ووصفه "بيوم وحدة الشعوب، يوم الولادة".

كما تحدث باسم مؤتمر ستار العضوة عبير حسن حيث باركت يوم 15آب على القائد عبدالله أوجلان ومقاتلين الكريلا في جبال كردستان وجميع الشعب الكردي"

وقالت: "اليوم نحن نقطف ثمار يوم 15 آب في روج أفا بتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تضم كافة مكونات المنطقة وتأسيس القوات العسكرية ".

ونوهت أن يوم 15 آب هو بداية خط النضال والمقاومة لدى الشعب الكردي وليس بإمكان أحد أيقاف هذا النضال" ونرى اليوم على مدار ثلاثة أشهر مقاومة مقاتلي الكريلا أمام أكثر التقنية تطوراُ في جبال كردستان".

مضيفة "نحن في حركة المرأة في شمال وشرق سوريا سوف نسير في خط النضال والمقاومة التي رسمها يوم 15 آب لجميع النساء الكرد ونساء العالم ".

ومن ثم اختتمت الحفلة بتقديم فرقة زيلان باقة من الأغاني الثورية والفلكورية وسط عقد حلقات الدبكة على وقع أغانيها.

(ب ح/ل)

ANHA