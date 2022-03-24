ضحايا وإصابات جراء انفجار في المنطقة الصناعية في آمد وقع انفجار في المنطقة الصناعية الثالثة في آمد، وأنباء عن وقوع ضحايا. خبر 24 آذار 2022, الخميس - 09:15 2022-03-24T09:15:00 مركز الأخبار فيما تفيد المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، بحسب وكالة ميزوبوتاميا. (ك) إقرأ أيضاً مسلحون يغتالون "رئيس المجلس البلدي" لمدينة الصنمين بمدينة درعا عمد مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، إلى اغتيال "رئيس... بالأرقام.. جرائم جيش الاحتلال التركي بحق المواطنين في عين عيسى وكري سبي وثق مكتب حماية الطفل في مقاطعة كري سبي عشرات الجرا... جرحى الحرب: خطر داعش لا يزال قائماً وعلى المجتمع الدولي مساندة المقاومة أكد جرحى الحرب أن خطر مرتزقة داعش لا يزال مستمراً، ...