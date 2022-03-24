​​​​​​​ضحايا وإصابات جراء انفجار في المنطقة الصناعية في آمد

وقع انفجار في المنطقة الصناعية الثالثة في آمد، وأنباء عن وقوع ضحايا.
خبر 2022-03-24T09:15:00 مركز الأخبار

 فيما تفيد المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، بحسب وكالة ميزوبوتاميا.

(ك)


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