​​​​​​​ضحايا في انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون، السبت، إن سبعة أشخاص فقدوا حياتهم وبات ثلاثة في عداد المفقودين، فيما أصيب سبعة آخرون وتم إجلاء أكثر من 1500 شخص في كوريا الجنوبية، حيث تسبّبت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود، حسب وكالة رويترز.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة أنه حتى الساعة 11 صباحاً (0200 بتوقيت غرينتش) تم إجلاء 1567 شخصاً في أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بعدما غمرت المياه أحد السدود في مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من 7000 شخص، وفقاً لسلطات المقاطعة.

واعتباراً من الساعة 9 صباحاً، كان يتدفق أكثر من 2700 طن من المياه في الثانية إلى سد جويسان، وهو الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تصريفها.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تشكل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطراً على السلامة.

وفي وقت متأخر، الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية، وفقاً لوزارة النقل.

وفي اجتماع مع الوكالات الحكومية، السبت، دعا رئيس الوزراء، هان دوك سو، الجيش إلى المشاركة بنشاط في أنشطة الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

هذا وشهدت السنوات الأخيرة تغيّرات كبيرة في المناخ، ناجمة عن الاحتباس الحراري نتيجة التلوث، والتي تؤثر بدورها مع مرور الوقت، على تغيير أنماط الطقس، كما تسبّب خللاً في توازن الطبيعة المعتاد، ما يشكّل العديد من المخاطر على البشر وسائر المخلوقات على الأرض.

(م ش)