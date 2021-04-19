​​​​​​​ضغوط أميركية على روسيا للإفراج عن المعارض نافالني

وقال العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أليكسي نافالني وضعه الصحي سيء، وسوء معاملته وسجنه يهدد حياته أيضًا. على الحكومة الروسية إطلاق سراحه على الفور، وتقديم الرعاية المناسبة له".

ومن جهته، قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: "الناشط أليكسي نافالني يُقتل أمام العالم على يد فلاديمير بوتين لارتكابه جريمة فضح فساد بوتين الهائل، يجب السماح لأطباء نافالني برؤيته على الفور".

وتواصل واشنطن وأوروبا ضغوطها على روسيا للإفراج عن نافالني، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية التي قد تؤدي إلى وفاته.

وحذّر مستشار الأمن القومي الأميركي من عواقب إذا توفي نافالني في السجن، وقال في لقاء على شبكة "سي إن إن": "لن أفصح عن ماهية العقوبات التي قد نفرضها، لكن ستكون هناك عقوبات في حال توفي نافالني".

(د ع)