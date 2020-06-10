​​​​​​​ضبط وإتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري بالحسكة

خلال الجولات الاعتيادية التي يقوم بها أعضاء شعبة التموين في مدينة الحسكة, للكشف عن أسعار المواد الغذائية وصلاحيتها، صادرت الشعبة كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري لانتهاء مدة صلاحيتها.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لشعبة التموين في مدينة الحسكة باسل أمين "ان المواد المضبوطة كانت غير صالحة للاستهلاك البشري, وقد قمنا بإحراقها، وهي عبارة عن معلبات و مشروبات غازية، بالإضافة الى المنظفات".

وأكد الرئيس المشترك لشعبة التموين باسل أمين على الاستمرار بجولاتهم لضبط الأسعار وفق اللائحة التي تصدر عن شعبة التموين ومصادرة المواد منتهية الصلاحية.

(ج إ/سـ)

ANHA