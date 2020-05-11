​​​​​​​ضبط تعديات على محولات الكهرباء تسببت في انقطاع المياه عن قامشلو

لتفادي مشاكل نقص المياه كما حصل في العام الفائت في مدينة قامشلو، نظمت مديرية المياه في المقاطعة اليوم، جولة ميدانية على مناهل المياه في حي الهليلية بالمدينة، والتي تضم 51 منهلاً، تزود أحياء المدينة بمياه الشرب.

وشهدت عدّة أحياء ضمن مدينة قامشلو في العام المنصرم مشكلة نقص مياه الشرب خلال فصل الصيف، مما شكّل معاناة كبيرة لأبناء تلك الأحياء، وبشكل خاص أبناء حيي السياحي والكورنيش في الناحية الغربية للمدينة.

وخلال جولة مديرية المياه تبيّن حدوث تعديات ومخالفات على 16محولاً للكهرباء تزود المناهل بالتيار الكهرباء، هذه التعديات يقوم بها أصحاب المعامل والمصانع وبعض الأهالي الذين يقطنون بالقرب من مناهل المياه بشكل عشوائي.

الإداري في مديرية المياه بمقاطعة قامشلو المهندس عبد الرحيم محمود أوضح لوكالتنا أن :"التعديات تسببت بخسائر مادية كبيرة نتيجة حدوث أعطال في محولات المياه والغطاسات، مما سبب في انخفاض ضخ المياه إلى الصالات الرئيسية التي تُغذي المدينة بالمياه، وفي كثير من الأحيان تخرج البعض منها عن الخدمة لعدة أيام".

ومن المقرر مناقشة التعديات التي تم رصدها، خلال اجتماع لمديرية المياه، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

(ب ح- ل م/ أ ب)

ANHA