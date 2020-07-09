​​​​​​​ضبط 80 طن من الطحين في مستودعات بريف قامشلو

في الوقت الذي تعاني فيه مناطق إقليم الجزيرة من نقص حاد في مادة الخبز، تمكنت ضابطة التموين في مدينة قامشلو من ضبط أربع مستودعات تحوي 80 طنًّا من مادة الطحين، حيث كان أصحاب هذه المستودعات يقومون بخلط الطحين الأسمر والأبيض "الزيرو" وبيعه بسعر الطحين " الزيرو" للأفران الخاصة.

الرئاسة المشتركة لإدارة التموين في إقليم الجزيرة عبد السلام جلود أوضح لوكالتنا أن ضابطة التموين كثفت من مراقبتها على المطاحن، وتمكنت من ضبط أربع مستودعات من الطحين، وقال: " تم القبض على شبكة تجار الطحين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بمصادرة الطحين، وفرض غرامات مالية، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية لمحاسبتهم أصولًا".

وأشار عبد السلام إلى أن سرقة الطحين أحد الاسباب التي ساهمت في أزمة الخبز.

وتتألف شبكة تجار الطحين من 12 شخصًا، والبحث جارٍ لإلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة.

(ب ح – س ر / سـ)

ANHA