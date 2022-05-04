​​​​​​​دبلوماسيون: روسيا ستقاطع اجتماعاً لمجلس الأمن لأسباب مرتبطة بالوضع الأوكراني

وقال مصدر دبلوماسي روسي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن قرار موسكو مقاطعة الاجتماع مرتبط بالوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادته شبكة "الحرة".

من جهته قال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، إنه لا يتذكر أن روسيا قاطعت اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي منذ بدأت بتحركها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط / فبراير.

وهذا الاجتماع غير الرسمي يعقد سنوياً بين مجلس الأمن واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون انعقاده منذ 2019.

ويفترض أن تناقش اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي والمجلس التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع، الأربعاء، التفاعلات بين المنظمتين في الدول التي لديهما فيها بعثات عسكرية مثل البوسنة وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

وتتكون اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي من سفراء يمثلون الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد الاجتماع المقرر في نيويورك سيتوجه هؤلاء السفراء إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، بحسب ما أفاد دبلوماسي.

ومنذ بدأ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تواصل العلاقات بين روسيا ودول عديدة في الأمم المتحدة تدهورها.

وروسيا التي لا تزال أحد الأعضاء الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أطيح بها من العديد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.

(ل د)