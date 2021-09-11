​​​​​​​دبلوماسيون: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه لإيران لإجراء محادثات

قال دبلوماسيون لوكالة رويترز، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجه إلى طهران لإجراء محادثات قد تخفف من حدة المواجهة بين إيران والغرب. في الوقت الذي تخاطر فيه بتصعيد وإفشال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب، إن زيارة غروسي قبل اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة قد تأكدت.

وقال اثنان إن غروسي كان من المقرر أن يصل إلى طهران في وقت مبكر يوم الأحد، ويلتقي بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وتوقفت المحادثات المنفصلة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي منذ حزيران. وتحث واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إدارة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في آب، على العودة إلى المحادثات.

(م ش)