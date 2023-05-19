​​​​​​​دبلوماسيان عربيان لـCNN: زيلينسكي سيحضر القمة العربية في السعودية

أكد دبلوماسيان عربيان لشبكة CNN أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيحضر قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم.

ويأتي حضور زيلينسكي، في الوقت الذي يستمر فيه التحرك العسكري الروسي في بلاده منذ أكثر من عام مع ترقب لعملية مضادة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية يتم التحضير لها وفقا لزيلينسكي.

وأشارت صحف جزائرية إلى أن الجزائر منزعجة من توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دعوة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لحضور القمة العربية، وهو ما تسبب في غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حضور القمة.

وكانت مصادر دبلوماسية في الرياض قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية، أنّ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور فعاليات القمة العربية في المملكة كضيف شرف.

وتتوجه الأنظار إلى القمة العربية بدورتها الـ32 والتي حضرها بشار الأسد لأول مرة منذ تجميد عضوية بلاده في العام 2011.

(م ش)