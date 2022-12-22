​​​​​​​دبلوماسي صيني يدين الهجمات التركية على سوريا ويعتبرها انتهاكاً لسيادة البلاد

طالبت الصين بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، حيث قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، أمس، كما نقلت وكالة شينخوا: أن "سوريا دولة ذات سيادة، وأي عمليات عسكرية على أراضيها دون موافقة الحكومة السورية مهما كانت ذريعتها؛ تعد انتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها"، مشيراً في هذا السياق إلى "الاعتداءات التركية والإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية".

وطالب الدبلوماسي الصيني بإنهاء الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية في سوريا، ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سوريا.

(م ش)