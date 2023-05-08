​​​​​​​دبلوماسي سعودي: مباحثات جدة بشأن السودان لم تحرز تقدماً كبيراً

أفاد دبلوماسي سعودي لوكالة فرانس برس أنّ "المفاوضات لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن"، بين الأطراف المتصارعة في السودان والمنعقدة في جدة السعودية، وتابع أنّ "وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".

وأرسل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ممثلين عنهما لمدينة جدة السبت لعقد مباحثات وصفتها واشنطن والرياض بـ "المحادثات الأولية".

وكان الجيش السوداني ذكر في وقت سابق أنّ وفده إلى المفاوضات "لن يتحدث سوى عن الهدنة وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

ولم يقدم المسؤولون السودانيون والسعوديون سوى معلومات قليلة عن جدول المباحثات أو مدتها.

ومنذ بدء التصعيد العسكري في السودان في 15 نيسان/ أبريل، أُعلن عدة مرات عن هدنة تم خرقها بشكل واضح.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 23 يوماً عن سقوط مئات القتلى، ما دفع المجتمع الدولي للتحذير من أزمة إنسانية "كارثية". وأدى اندلاع النزاع إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل ونحو دول مجاورة.

(د ع)