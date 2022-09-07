​​​​​​​دبلوماسي روسي: الرئيس الصيني ونظيره الروسي سيلتقيان في أوزبكستان الأسبوع المقبل

وقال دبلوماسي روسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان الأسبوع المقبل خلال قمة إقليمية في أوزبكستان، حيث يقوم الرئيس الصيني بأول رحلة له إلى الخارج منذ بداية تفشي الوباء، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال السفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، لوكالات الروسية: "في أقل من 10 أيام، سيجتمع قادتنا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند.

وسيكون الاجتماع المتوقع في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) أول لقاء وجهاً لوجه بين الرئيسين، اللذين أقاما علاقة وثيقة، منذ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وقالت شبكة ال سي إن إن الأميركية إن الاجتماع المتوقع الأسبوع المقبل بين شي وبوتين - واختيار الوجهة لأول رحلة خارجية لشي - يشير إلى أهمية العلاقات الروسية بالنسبة للصين.

وبرزت موسكو وبكين كشريكين في السنوات الأخيرة حيث يواجه كلاهما توترات مع الغرب، حيث أعلن شي وبوتين أن البلدين لديهما شراكة "بلا حدود" قبل أسابيع من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، رفضت بكين إدانة التحرك العسكري الروسي، وبدلاً من ذلك ألقت اللوم بشكل متكرر في الصراع على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

الزيارة المحتملة إلى آسيا الوسطى كأول زيارة رسمية لشي خارج الصين منذ أوائل عام 2020 ستكون أيضاً إشارة إلى إرثه في تعزيز مكانة الصين الدولية، أعلن شي عن مبادرة الحزام والطريق الرائدة خلال زيارة 2013 إلى كازاخستان.

وتعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون في 15 أيلول في سمرقند بأوزبكستان، وتتكون المنظمة من الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

(م ش)