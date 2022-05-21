​​​​​​​دبلوماسي أوروبي عن مفاوضات فيينا: واشنطن وطهران تتحركان باتجاهين مختلفين

وأفاد دبلوماسي أوروبي حاضر في محادثات فيينا، اليوم السبت، إن "إيران والولايات المتحدة تتحركان باتجاهين مختلفين في المحادثات"، وأكد الدبلوماسي في حديثه للصحافة الأميركية أن "التأخر في التوصل إلى اتفاق ليس في مصلحة أحد، وأن كل يوم يمر دون اتفاق يزداد خطر تعثر المفاوضات؛ لأن الفجوة بين رغبات الأطراف تتوسع لا تقل" بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وتحدثت مصادر مطلعة عن استعداد إيران للنظر في اقتراح بحث إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب بعد إحياء الاتفاق.

ويرى مراقبون أن رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية تعد أهم عقبة في الوقت الراهن أمام إحياء الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حديث مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن إيران لديها النوايا الحسنة والإرادة للتوصل إلى اتفاق.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن بلاده لا تنتج الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المائة فقط لمفاعل طهران "بل تعمل أيضاً على إنتاج الوقود المخصب بنسبة 60 في المائة".

(د ع)