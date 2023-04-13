​​​​​​​دبلوماسي عربي: الغرض من اجتماع الغد هو تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا قدر الإمكان

يُعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدّة وتشارك فيه أيضاً مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

وقال دبلوماسي عربي في الرياض، اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، الخميس إن: "الغرض من الاجتماع تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا قدر الإمكان".

واستقبلت السعودية الأربعاء في آنٍ، وفداً إيرانياً للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة، ووزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية.

إثر اندلاع الأزمة في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة دمشق، وعلقّت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.

والشهر الماضي، أعلنت الرياض أنها تجري محادثات مع دمشق تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

وأفاد دبلوماسي عربي آخر أن "هناك احتمالاً" أن يحضر المقداد اجتماع جدة "لعرض وجهة النظر السورية"، موضحاً أن الدول المشاركة لم تستلم بعد جدول أعمال الاجتماع.

وأكّد الدبلوماسي الأول أنّ "السعودية هي التي تقود هذه الجهود بشكل كامل ولكن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي".

وصرّح أن "السعوديين يحاولون على الأقل ضمان عدم اعتراض قطر على عودة سوريا للجامعة العربية إذا طُرح الموضوع على التصويت"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع اتخاذ موقف موحّد في هذه المسألة.

(م ش)