بعد ما يقرب من العقدين من الوجود العسكري المكثف، يبدو أن مهمة الولايات المتحدة في العراق على وشك الانتهاء، بحسب تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب جميع قواتها القتالية (2500 فرد)، من العراق بحلول نهاية العام.

الانسحاب الرمزي

لكن فيصل أمين الاسترابادي، الدبلوماسي العراقي السابق الذي شغل منصب سفير البلاد لدى الأمم المتحدة، يقول إن الانسحاب سيكون "رمزياً" إلى حد كبير ولن يكون له أي تأثير كبير على الأرض.

وأضاف: "حتى بعد رحيلهم، أعتقد أنه ستكون هناك بعض المناطق المنفصلة، حيث سيتم إيواء القوات الأميركية. على الرغم من أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد إنهاء المهمة الأميركية، إلا أنه لا يريد تكرار أخطاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

هذا الخطأ لا يزال حاضراً في أذهان العديد من العراقيين. في عام 2010، تعهد المالكي بأن بلاده ستكون خالية من الوجود الأميركي بحلول نهاية عام 2011، ولكن في اللحظة التي بدأت فيها قواتهم بالرحيل، بدأ الإرهاب يرفع رأسه.

عندما بدأ داعش في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، عاد المالكي إلى الولايات المتحدة طالباً المساعدة العسكرية.

ويقول الاسترابادي "الكاظمي لا يريد أن يضع نفسه في موقف مماثل، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية في العراق على الأبواب، ورئيس الوزراء يأمل في إعادة انتخابه".

البقاء في السلطة لن يكون سهلاً على الكاظمي، إنه يتمتع بتأييد الجمهور، لكن للبقاء في مقعده، سيحتاج أيضاً إلى إيجاد حل وسط بين استرضاء الفصائل الموالية لإيران والموالية لأميركا داخل برلمانه. وفي الوقت الحالي، يسحب هذان العنصران الحبل في اتجاهين متعاكسين.

وتريد العناصر الأميركية داخل البرلمان أن ترى الولايات المتحدة تقوم بدور أكثر فاعلية في العراق، بينما تود الفصائل الموالية لإيران إنهاء وجود واشنطن في المنطقة.

ويضيف الاسترابادي "الكاظمي يحاول السير على خط رفيع بين استرضاء الفصائل الموالية لإيران والدفاع عن السيادة العراقية واسترضاء العناصر الموالية لأميركا، حيث سيظل العراق بحاجة إلى مساعدتهم العسكرية وتدريبهم".

أسباب الانسحاب

لا يزال مقدار الدعم العسكري الذي ستكون واشنطن على استعداد لتقديمه غير واضح، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الرأي العام الأميركي منقسم حول تدخل البلاد في العراق. في عام 2019، وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 50٪ من المستطلعين يعتقدون أنه كان من الخطأ إرسال قوات إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

ويشير الاسترابادي إلى أن إدارة بايدن لديها عدد من الأولويات "الشرق الأوسط لم يعد مهماً بالنسبة لهم بعد الآن. لديهم مشاكل أخرى تقلقهم بما في ذلك روسيا والصين، والبقاء في العراق لا يناسبهم".

وبالإضافة إلى ذلك، تجري إدارة بايدن سلسلة من المحادثات مع إيران بشأن طموحاتها النووية، وتود واشنطن أن تكون لها القدرة على الإشراف على البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات، والاعتقاد السائد في العراق هو أن إخراج القوات الأميركية من الدولة التي مزقتها الحرب سيساعد الأميركيين على إبرام صفقة مع إيران.

ملء الفراغ

ومع ذلك، فقد يرسل أيضاً إشارة إلى أن مواقف أميركا في المنطقة تزداد ضعفاً، والخوف أن يتم استغلال هذه الحالة من قبل بعض العناصر التي تحاول ملء الفراغ.

قد يكون داعش أحد هذه العناصر، حيث أشارت تقارير عام 2020 إلى أن داعش حقق مكاسب في العراق. عنصر آخر يمكن أن يصبح أقوى هو إيران، ويقول الاسترابادي إنها بالتأكيد لديها الرغبة في لعب دور أكثر نشاطاً في الدولة ذات الأغلبية الشيعية.

ويزعم الدبلوماسي السابق أن إيران تتمسك بسياسة "فرق تسد" في العراق. وبحسب الاسترابادي، فهي تريد أن تكون بغداد "ضعيفة وغير مستقرة وفوضوية" لأنها بهذه الطريقة "يمكنها السيطرة عليها بسهولة أكبر".

وتصر إيران باستمرار على أن نشاطها في العراق يهدف إلى كبح خطر الإرهاب.

وبحسب الاسترابادي، فإن المجموعات الموالية لإيران تسيطر بالفعل على أجزاء كبيرة من العاصمة العراقية بغداد.

(م ش)