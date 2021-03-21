​​​​​​​دايفيد براونشتاين في نوروز الحسكة: نعمل مع بعضنا لنجد الحل الصحيح للأزمة السورية

وتستمر فعاليات نوروز في مدينة الحسكة بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة وممثلي الإدارة الذاتية وشيوخ العشائر العربية والكردية.

وزار وفد من التحالف الدولي مكان الاحتفالية في سد الحسكة الغربي، برئاسة نائب المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، دايفيد براونشتاين.

وفي الاحتفالية ألقى دايفيد براونشتاين كلمة، بارك فيها عيد نوروز على كافة شعوب المنطقة وقال: "أتمنى السلام للجميع في هذا العام الجديد".

وشدد دايفيد براونشتاين على أنهم يعملون مع شركائهم في قوات سوريا الديمقراطية لإيجاد حل للأزمة السورية، وقال: "كلنا نعمل معًا لنجد الحل الصحيح للأزمة التي تعاني منها البلاد".

وأكد دايفيد براونشتاين في نهاية حديثه، أنهم مستمرون في ملاحقة مرتزقة داعش من أجل أن تعيش شعوب المنطقة بسلام وأمان.

هذا وتستمر فعاليات عيد نوروز بتقديم فرقة تولهلدان فقرات غنائية.

(كروب/هـ ن)

ANHA