​​​​​​​داوود أوغلو: أردوغان أكثر خطورة من كورونا

وقال أحمد داود أوغلو، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأخير يمثل تهديدًا للعالم أكثر من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإمارتية.

وشدد داود أوغلو على أن الخطر الأكبر لأوروبا والعالم هو ثقافة الاستبداد، التي نشرها القادة الشعبويون مثل أردوغان، وقال: "معيار الدولة القبلية هو الافتقار إلى الاختيار، والاختيار هو مقياس الديمقراطية".

وتابع أوغلو: "طالما أن شعبنا يعاني، وهناك فساد عميق، وكرامة بلدنا مهانة في الخارج، فسوف نستمر في الدعوة إلى انتخابات مبكرة".

إلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة التركية النظام الرئاسي للحكومة الذي طبقه أردوغان في عام 2016 لتعزيز المزيد من السلطة.

وأكد أوغلو أن البلاد بحاجة إلى العودة إلى النظام البرلماني لأن "النظام الحالي ينتج الأزمات فقط".

وجدد أوغلو مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة، والتي بدأت المعارضة في الترويج لها في تركيا مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وشغل أحمد داود أوغلو منصب رئيس الوزراء لتركيا بين عامي 2014-2016 قبل أن يترك حزب العدالة والتنمية ويؤسس حركة سياسية منافسة للحزب الحاكم.

(م ش)