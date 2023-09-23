​​​​​​​دعوة للمشاركة في مظاهرة حاشدة تنظّم غداً في قامشلو

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021، حيث تمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به. وقد لاقت هذه العزلة سخطاً شعبياً في عموم كردستان والعالم، وفي هذا الإطار أعلنت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول، تنظيم سلسلة فعاليات ونشاطات احتجاجية، تحت شعار (حرية القائد Apo ضمان السلام في الشرق الأوسط).

اليوم، نُصبت خيمة اعتصام في مدينة قامشلو، انضم إليها حشد من أهالي المقاطعة، ومن المقرر أن تُنظّم مظاهرة جماهيرية حاشدة في المدينة، غداً الأحد في تمام الساعة الـ 16.00، تنطلق من أمام ملعب شهداء 12 آذار إلى مبنى مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في المدينة.

وتدعو المبادرة الشعبية أهالي مقاطعة قامشلو للمشاركة بزخم في المظاهرة وإيصال صوتهم للمنظمات الدولية والإنسانية العالمية التي تلتزم الصمت حيال العزلة حتى الآن.

(كروب/أ ب)

ANHA