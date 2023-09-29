​​​​​​​دعوة لاتخاذ موقف حازم في وجه سياسة PDK

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على كردستان، لا سيما على مناطق الدفاع مديا بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي المقابل يتصدى مقاتلوا قوات الدفاع الشعبي HPG، لهذه الهجمات ويخوضون مقاومة عظيمة ضدها.

أدان أهالي ناحية تربه سبيه هجمات الاحتلال التركي، ونددوا بتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني معه في هجماته على مناطق الدفاع مديا، وأكدوا رفضهم للخيانة التي تقوم بها عائلة البرزاني.

المواطن عطية حسن ندد بتواطؤ عائلة البرزاني وتحالفها مع العدو، ودعاها إلى عدم التورط في المخططات القذرة التي يحيكها عدو الكرد، وقال: "كثّفت دولة الاحتلال التركي اليوم، هجماتها على كافة أنحاء كردستان، لا سيما مناطق الدفاع مديا، بتواطؤٍ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن الشعب الكردي نستنكر ممارسات وهجمات وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه".

وأشار عطية خلال حديثه، إلى بناء الاحتلال التركي لقواعد عسكرية له في جنوب كردستان تحت علم المنطقة، وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهجومهم على الكريلا من هذه القواعد.

ودعا عطية الشعب الكردي إلى الوقوف مع كريلا حركة التحرر الكردستانية، وقال: "نقول لعائلة البرزاني إن كان اليوم دورنا أظن فغداً سيكون دوركم، فاحذروا من هذه المخططات".

وأشار المواطن خالد خلف إلى أن هجوم دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان بتحالفٍ من الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكلٍ يومي، مسعاها كسر إرادة الشعب بهذه الهجمات واحتلال اراضيها، وأكد أن المحتل لن يتمكن من كسر الإرادة الشعبية.

تراجع عن نهج العمالة والخيانة

وتابع خالد خلف حديثه قائلاً: "يبني الحزب الديمقراطي الكردستاني القواعد في مناطق الدفاع مديا ويسلّمها لدولة الاحتلال التركي، لتمهيد الطريق لعدو الكرد".

ودعا خلف الديمقراطي الكردستاني: "ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التراجع عن نهج العمالة والخيانة، فنحن بحاجة إلى الوحدة؛ لأن هدف الدولة التركية هو احتلال كافة أنحاء كردستان".

بدوره، قال المواطن شفيق سليمان: "ندين تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وندعو البرزاني إلى عدم تأييد دولة الاحتلال التركي".

ودعا شفيق الشعب الكردي، لا سيما أهالي جنوب كردستان إلى الانتفاض ضد ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني واتخاذ موقف حازمٍ حيالها.

(ر)

ANHA