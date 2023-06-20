​​​​​​​دعوة إلى النفير العام لحماية ثورة المرأة وروج آفا

جاءت الدعوة خلال بيان لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا (KCDK-E)، عقب ساعات من استهداف دولة الاحتلال التركي بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لها، سيارة على طريق قرية تل شعير - بياندور غرب ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

قال المؤتمر في بيانه: "لم يقبل الديكتاتور أردوغان هزيمته في الانتخابات في جميع مدن كردستان، لذلك يريد احتلال روج آفا التي تعتبر مركز الحرية".

وأضاف إن "جيش الاحتلال التركي كثّف هجماته منذ 7 حزيران 2023، وتأتي أنباء الهجمات التي تستهدف جميع أهالي روج آفا الواحدة تلو الأخرى، وتتواصل هذه الهجمات بعلم الدول الموجودة في المنطقة.

أشار المؤتمر إلى أن الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وجميع تحالفاتها تريد "إبادة الكرد، وقد حشدت جهودها لتدمير الإنجازات الديمقراطية، حيث تريد احتلال مناطق جديدة بهذه الهجمات، كما تريد احتلال جنوب كردستان من خلال احتلال روج آفا، وعلى الرغم من علم الدول الموجودة في المنطقة والقوى الدولية بهذه الإبادة الجماعية، إلا أنها تغض الطرف عنها لمصالحها الخاصة، من الواضح أن الهدف هو القضاء على نموذج التعايش المشترك في الشرق الأوسط، واستهداف جميع إنجازات الحياة المشتركة".

أوضح مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني، أنه وبعد إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إجراء محاكمات لمرتزقة داعش، "ازدادت هذه الهجمات، ولم تنسحب الدولة التركية من المناطق التي احتلتها، ونفذت عمليات صهر وإبادة في عفرين وكري سبيه وسري كانيه، وتنهب كل شيء تعود ملكتيه لأبناء الشعب الكردي".

مضيفاً "من الواضح أن جيش الاحتلال التركي يريد احتلال المنطقة وإخلائها من الكرد، وجلب أشخاص من أماكن أخرى إليها وتغيير ديمغرافيتها".

شدد المجتمع الديمقراطي الكردستاني أنه "يجب على أصحاب الكرامة والشرف حول العالم، وبالأخص الشعب الكردي وجميع مؤيدي الحرية، أن يقاوموا ويظهروا رد فعلهم ضد الإبادة التي يتعرض لها الكرد والتي يريدون القيام بها أمام أعين العالم كله".

ودعا الجميع إلى التحرك بروح النفير العام من أجل حماية ثورة روج آفا وأراضيها من الاحتلال والابادة.

(ي)