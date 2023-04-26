​​​​​​​دعوة عراقية لعقد جلسة طارئة في الجامعة العربية عقب تصريحات أوغلو

استبق وزير خارجية دولة الاحتلال التركي يوم أمس، اجتماع وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، بالإصرار على مواصلة احتلال الأراضي السورية والعراقية.

وأكد وزير خارجية دولة الاحتلال التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية، أن قوات بلاده لن تنسحب من شمال العراق وسوريا.

ويواصل الاحتلال التركي تجاهل القوانين الدولية في احترام الدول المجاورة والاستمرار بقواته في اغتصاب الأراضي العراقية والسورية.

ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع كريم أبو سودة، بأن "تصريحات أوغلو في البقاء داخل العراق والاستمرار بعمليات بلاده العسكرية تعد خرقاً للسيادة الوطنية".

وقال أبو سودة في تصريح لوكالة روج نيوز: "نستغرب تصريحات وزير الخارجية التركية حول استمرار العمليات العسكرية في العراق في وقت كنا نأمل أن تتخذ أنقرة موقفاً جيداً وتلجأ لأسلوب الحوار بدلاً من العمليات العسكرية".

وأضاف البرلماني "تلك التصريحات تعد تدخلاً جديداً يمس السيادة الوطنية وعلى الحكومة العراقية أن يكون لها موقف من ذلك".

وبخصوص الرد الحكومي، يرى أبو سودة أن "الموقف العراقي لا يزال غامضاً ومخجلاً من الاعتداءات التركية المستمرة على العراق"، مؤكداً "ضرورة التحرك بشكل كبير ووطني تجاه تركيا لإيقاف العمليات العسكرية التي وصفها بانها انتهاك للسيادة الوطنية".

في غضون ذلك، دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عامر الفايز، إلى عقد جلسة طارئة في الجامعة العربية، بعد تصريحات أوغلو الأخيرة.

وقال الفايز في تصريح لروج نيوز إن "تصريح أوغلو يجب الوقوف عليه من خلال عقد جلسة طارئة في الجامعة العربية وبحضور جميع الدول العربية من أجل إثبات الموقف العربي المساند للعراق ضد تركيا".

وأضاف الفايز "التحشيد العربي ضد تركيا مهم في الوقت الحالي ويساهم بردع التجاوزات التركية بحق العراق ويضع أنقرة في خانة الملاحقة القانونية بعد عقد الجلسة".

(م ش)