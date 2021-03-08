​​​​​​​داود أوغلو لصحيفة يونانية: أردوغان يسحب تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي

واتهم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان بإبعاد بلاده عن أوروبا في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقال داود أوغلو، الذي استقال من عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2019 لتأسيس حزب منافس(المستقبل)، إن القرارات التي اتخذت في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مسار استبداد أكبر.

واضاف أوغلو "على الرغم من تحذيراتنا، قرر الرئيس وقيادة الحزب تغيير نظام الحكم في البلاد، اختاروا النظام الرئاسي، هذا غير طبيعة السياسة في تركيا، النهج الحالي يسحب تركيا بعيدًا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة".

وانتقد داود أوغلو السياسة الخارجية لأردوغان، قائلًا إن الأخير قام باستبدال الاتصالات المؤسسية والاستراتيجية طويلة المدى بالاتصالات الشخصية سواء في العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك العلاقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

(م ش)