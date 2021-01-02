​​​​​​​دعوات شعبية للحزب الديمقراطي للتخلي عن سياساته المعادية للكرد

في الـ 13 من شهر كانون الأول الفائت، أٌقدمت القوات الخاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني على إطلاق النار على قوات الدفاع الشعبي, مما أسفر عن جرح 3 مقاتلين في منطقة آمدية التابعة لدهوك في باشور كردستان.

ذوي الشهداء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية استنكروا تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وطالبوا بتعزيز وحدة الصف الكردي.

PDK' تخون الكرد وتدعم الدولة التركية'

محمد خليل, والد الشهيد جكدار طالب الحزب الديمقراطي بالكف عن تبعيته "لأعداء الشعب الكردي واتّباع نهج الخيانة، وعليه أن يدرك أنه يرتكب جريمة كبيرة بحق شعبه".

وعبّر خليل عن رفضه لـ "حرب الخيانة"، وقال إنّ هذه الممارسات تضرّ بمصالح الشّعب الكردي، وتؤدي إلى سفك الدم الكرديّ "في الوقت الّذي عليهم العمل على تعزيز وحدتهم، وليس الاتحاد مع أعداء الشذعب الكرديّ".

أمّا نضال علي شقيق الشّهيد دوران, إنّ هجمات الحزب الديمقراطي ضد مقاتلي قوات الدّفاع الشّعبي "غايتها تحقيق أهداف ومصالح الدولة التركية". ودعا إلى تعزيز وحدة الصف الكردي.

’الاتّحاد ضدّ الأعداء‘

واستنكرت زلوخ محمد والدة الشّهيد جكر خون, هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: " نحن الكرد علينا ألّا نسفك دماء بعضنا البعض، وأن نتّحد ضد أعداءنا", كما طالبت زلوخ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمراجعة سياساته وعدم الانجرار إلى السياسات التركية.

كما طالبت فيدان حسين والدة الشّهيد محمد الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الانجرار وراء مصالح أعداء الشّعب الكرديّ، ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية.

(ك)

ANHA