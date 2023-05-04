​​​​​​​دعوات نسائية من شمال وشرق سوريا لانتخاب الخضر اليساري

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في 14 أيار الجاري، تستمر دعوات أهالي شمال وشرق سوريا، للشعوب الساعية للحرية والديمقراطية، وخاصةً النساء في باكور كردستان (جنوب كردستان) وتركيا، للتصويت لصالح حزب الخضر اليساري.

في هذا السياق، ناشدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، خالدة بوطي، النساء في باكور وتركيا الإدلاء بأصواتهن لصالح حزب الخضر اليساري، قائلةً: "لأنه حزب يتبنى الديمقراطية".

وأشارت خالدة بوطي إلى الممارسات القمعية لحزب العدالة والتنمية، قائلة: "منذ تأسس حزب العدالة والتنمية، وحقوق النساء في باكور مسلوبة، نتيجة سياساته القمعية السلطوية، واستمراره في شن حملات اعتقال ضدهن والزج بهن في السجون بالتزامن مع ممارسة التعذيب الجسدي بحقهن، وخاصةً مع قرب العملية الانتخابية".

مبيّنة أن مؤتمر ستار، هدفه من مساندة حزب الخضر اليساري في الانتخابات، هو وضع حد لممارسات حزب العدالة والتنمية (AKP)، وإيصال النساء في باكور إلى حريتهن وتحقيق حقوقهن"، مؤكدة أن "نجاح حزب الخضر اليساري في الانتخابات هو نجاح كافة النساء وتحقيق حريتهن".

من جانبها، رأت الناطقة باسم لجنة التدريب بمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، كوجر حسين، أنه من الضرورة بمكان إدلاء النساء في باكور كردستان، بأصواتهن لصالح حزب الخضر اليساري، قائلةً: "لتعزيز قوة المرأة وإرادتها الحرة، وإفشال مخططات حزب العدالة والتنمية التي تهدف إلى النيل من إرادة المرأة الحرة".

كما شددت كوجر حسين على وجوب "انتخاب النساء في باكور كردستان، لحزب الخضر اليساري، من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وتحرير كافة المناطق المحتلة".

مؤكدة أن "نجاح حزب الخضر اليساري، هو تحقيق الحرية والمساواة الديمقراطية لشعوب باكور كردستان وللمرأة على وجه الخصوص، وسيكون حل للأزمات العالقة في الشرق الأوسط".

(م ح)

ANHA