​​​​​​​دعوات مستمرة للكشف عن مصير وريشة مرادي

بتاريخ الأول من آب الماضي، اختطفت عضوة منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، وريشة مرادي، من قبل السلطات الإيرانية، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

وأطلقت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، في 12 تشرين الأول الجاري، حملة إلكترونية لجمع تواقيع باللغات الثلاثة (الفارسية، الكردية، الإنجليزية)؛ للمطالبة بالكشف عن مصيرها.

واستمراراً للحملة، أصدرت المنظومة اليوم، بياناً كتابياً، قالت فيه إنّ "وريشة مرادي كانت في مدينة سنه في شرق كردستان في الأول من آب/ أغسطس للقيام بأنشطة سياسية وتنظيم المرأة، وعلى إثرها اعتقلت من قبل قوات الأمن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول".

وأوضحت أنّ عائلة وريشة مرادي لم تتلقَ أي معلومات عنها رغم تقديمها طلبات إلى مؤسسات الشرطة للكشف عن مصيرها.

وأبدت المنظومة وعائلة وريشة، قلقهما حيال مصيرها، وحمّلت المنظومة عبر بيانها "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية عن حياة وريشة مرادي".

وطالبت "الرأي العام ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إيران، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان برفع صوتهم بشأن الاختفاء القسري لوريشة مرادي".

(ي م)